半姉にママコチャ、ソダシのG1馬がいる白毛馬マルガ（牝2＝須貝）が、アルテミスS（25日、東京）の1週前追い切りを行った。武豊を背に坂路単走で4F54秒4〜1F12秒2をマーク。鞍上は「いい動きでした。状態としてはいいと思うし、夏より落ち着きがありました」と好感触。函館の新馬戦は1分48秒1の2歳レコードVを飾った。「タイムが速かったし、最後までいいペースで行ってバテなかった」と評価する。アルテミスSは20年に姉ソダシ