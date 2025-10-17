「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）ＤｅＮＡはリードを守り切れず、サヨナラ負けで王手を許した。２年連続での下克上を目指し甲子園に乗り込んだが、連敗で土俵際まで追いつめられた。悔やまれるのは、１点リードの八回の攻撃だった。佐野と筒香の連打で無死二、三塁。追加点へ一気呵成（かせい）に畳みかけたかったが、牧は浅めの右飛に倒れ、三走・神里は生還できず。