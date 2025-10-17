「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」のファイナルＳ第２戦が行われ、阪神は同点の延長十回無死一塁から、森下翔太外野手（２５）が左中間にサヨナラ２ランを放ち、熱戦に終止符を打った。アドバンテージの１勝を含む通算成績を３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた王者。若き主砲の一発に聖地が揺れた。聖地