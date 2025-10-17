リーグ３連覇を目指すＪ１神戸のＦＷ大迫勇也（３５）が１６日、勝ち点５差で追う首位鹿島戦（１７日・ノエビアスタジアム神戸）に向けたオンライン取材に応じ「プライドを持って戦う」と闘志をあらわにした。今季はケガもあり、２６試合で６ゴール３アシスト。前節４日の浦和戦はアクシデントのため前半で交代したが、大事には至らず、大一番は出場できる状態という。落とせない古巣との対戦は、２１年の移籍後、リーグ戦出場