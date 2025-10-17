「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第２戦（１６日、みずほペイペイ）は、リーグ覇者のソフトバンクが日本ハムを３―０で退けて連勝。アドバンテージの１勝を含めて３勝となり、日本ハムは後がなくなった。球団ＯＢの野球評論家・柏原純一氏は「このまま終わるの？」と２試合で１得点の攻撃陣に奮起を促した。【柏原純一「烈眼」】第１戦に続き、試合はソフトバンク・有原、日本ハム・福島の息