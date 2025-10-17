ＤｅＮＡは阪神との「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ第２戦（１６日、甲子園）で延長１０回の末、森下に２ランを浴びて３―５でサヨナラ負け。連敗で早くも後がなくなった。ＣＳで初登板初先発したルーキー・竹田は初回に２点を失いながらも６回途中まで無失点でまとめ、試合をつくった。打線も３回に蝦名、佐野の適時打で同点。４回には牧のソロで一時は３―２とリードした。そんなナ