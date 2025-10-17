ソフトバンクは１６日に「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第２戦（みずほペイペイ）で、日本ハムに３―０の零封勝ちを収めて連勝。アドバンテージの１勝を含む通算成績を３勝０敗とし、日本シリーズ進出へ王手をかけた。スーパースターが試合を決めた。２戦連続で「１番・左翼」で先発出場した鷹の絶対的主砲・柳田悠岐外野手（３７）が、両軍無得点で迎えた８回一死一、二塁から均衡を破