ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と世界３階級制覇王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）の対決に今から期待が高まっている。両選手は来年５月に東京ドームでの対戦を計画。実現すれば、世界的な注目を集めるビッグマッチとなる。元世界３階級王者で大橋ジムトレーナーの八重樫東氏がＹｏｕＴｕｂｅ「八重樫東のやえちゃんねる」で、スーパーマッチについて言及。視聴者からの「井上ｖｓ中谷で、中谷は