Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが１６日、ユーチューブチャンネルでライブ配信し、活動継続を表明した。ミセスは来年のスケジュールも決まっており、活動継続は既定路線だったようだ。ボーカルの大森元貴（２９）はライブ配信で「２０２５年１２月３１日をもってフェーズ２を完結します」と語った。続けて「２６年１月１日、フェーズ３が開幕します。安心してください。活動休止期間は設けません」と穏やかな笑みを浮かべて