◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―９くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）巨人のリチャード内野手（２６）が１６日、「みやざきフェニックス・リーグ（Ｌ）」に出場し、豪快なアーチで再始動した。くふうハヤテ戦（サンマリン宮崎）に「４番・一塁」でスタメン出場すると、１打席目の初回２死三塁で左翼席へ２ラン。今季ブレイクした大砲が鍛錬の秋を過ごし、さらなる飛躍を目指す。又木鉄平投手（２６）は同戦に２番