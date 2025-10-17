女子サッカーＷＥリーグのアルビレックス新潟レディースに所属する、元なでしこジャパンのＦＷ川澄奈穂美（４０）が、赤ちゃんを抱っこする写真をアップした。１７日までに自身のインスタグラムを更新し、赤ちゃんの絵文字とともに投稿。「我が子を抱いて入場するという夢が叶いました。スクスク育ってね」とつづり、自身の背番号９のユニホームを着た赤ちゃんと撮影。えっ、我が子！？「＃季節外れのエイプリルフール＃あー