10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·º§¤µ¤ó¤Ï¡¢30ºÐ°ã¤¤¤ÎºÐ¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¡ª É×¤ÏMCÆ£°æÎ´¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î53ºÐ¡£ºÊ¤ÏMC°æ¾åºé³Ú¤è¤ê2ºÐ²¼¤Î24ºÐ¤À¡£Æó¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡£É×¤Ï»ÔÆâ¤Ç¥Ðー¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÊ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ©ABC¥Æ¥ì¥Ó ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿²¼¼¤ÎÉÛÃÄ¤Ï¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¿²¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤é¤·¤¤¶¹¤µ¡£½¢¿²Á°¤Ë¤Ï1Æü1¸Ä¡¢É×¤¬ºÊ¤Î¡Öº£Æü¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤È