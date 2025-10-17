俳優の坂口健太郎（34）、渡辺謙（65）が16日、都内で映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人、31日公開）のジャパンプレミアに出席した。初共演の2人は、殺人の容疑をかけられる天才棋士と賭け将棋をなりわいとする裏社会の真剣師として対峙（たいじ）。渡辺は、坂口について「オープンマインドで現場やスタッフが好きなど似ている部分が多い」と評価。対する坂口も「凄く軽やかだが、どっしりとそこにいてくれる感覚を持った」