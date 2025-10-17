歌手の北山宏光（40）が16日、都内で主演舞台「醉（よ）いどれ天使」製作発表に出席した。黒澤明監督の1948年の同名映画が原作。北山は「歴史ある作品に携わることがうれしく、令和にこの作品を生み落とす意義を感じている」と気合十分。映画では三船敏郎さんが演じた役どころだが「僕なりのオリジナルを見せるのが課題。ここ数日で、もしかしてこれかもというものをつかみ出した」と手応えを口にした。公演は11月7〜23日に