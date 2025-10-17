公益社団法人日本PTA全国協議会の会員数は25年3月末の661万人から計100万人以上減少した（写真：TheGhan / PIXTA）【ひと目でわかる図】PTAの組織関係公立小・中学校のPTAの全国組織、公益社団法人日本PTA全国協議会（以下、日P）からの退会が相次いでいる。元幹部の背任容疑による逮捕や、ずさんな組織運営など一連の不祥事が信頼失墜の決定打となり、教育政策を議論する文部科学省の諮問機関、中央教育審議会（中教審）の委員か