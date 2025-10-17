周知の通り、日本代表は10月14日、これまで２分け11敗と一度も勝てていなかったブラジルから歴史的初勝利を挙げた。しかも、前半を０−２で終える苦しい状況から、後半に３ゴールを挙げて大逆転するという劇的な展開だった。その４日前、アジアのライバルである韓国は、ブラジルに０−５で惨敗を喫した。セレソンが日本戦よりも多くの主力が使っていたというエクスキューズはあるとはいえ、日韓の差が如実に表われる結果となっ