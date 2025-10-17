ワールドカップ初出場の夢は、目前で崩れ去った。現地10月14日に開催された北中米ワールドカップ・アフリカ予選第10節で、C組首位のベナンは３位のナイジェリアとアウェーで対戦。勝利なら悲願の本大会出場が決定したなか、０−４の完敗を喫した。敗れても１点差なら２位でプレーオフに回る可能性があったが、得失点差で一気に３位まで転落し、無念の敗退が決定した。この結果、ルワンダに３−０で快勝した南アフリカが勝