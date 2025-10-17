元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が自身のYouTubeチャンネル「闘莉王TV」を更新。火曜日に東京スタジアムで行なわれた日本代表vsブラジル代表戦を徹底レビューし、３―２の逆転勝ちで歴史的初白星を挙げた森保ジャパンの面々をベタ褒めした。のっけから「やっとこの日が来ましたね。なんとなんと我ら日本があのブラジルを倒しました。いやあ、こんな嬉しいことないわ」と感激ぶりを口にし、缶ビールで祝杯。ブラジルの現地