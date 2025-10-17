2025年10月15日、香港メディア・香港01は、走行中の電気自動車（EV）が衝突・炎上事故を起こしたシャオミ（小米）が、事故原因を議論するネットユーザーを告訴したことが新たな物議を醸したとする記事を掲載した。報道によると、四川省成都市で13日未明にシャオミEV「SU7 Ultra」が高速走行中に中央分離帯に衝突し炎上、車内にいた人が死亡する事故が発生した。事故をめぐっては、発生時に電子ロックが解除されなかったのではない