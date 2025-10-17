映画製作プロダクション「アルタミラピクチャーズ」が10月8日付で東京地裁から破産手続きの開始決定を受けたことを16日、帝国データバンクが明らかにした。同社は1993年設立。日本アカデミー賞最優秀賞を受賞した周防正行監督（68）の「Shallweダンス？」をはじめ、矢口史靖監督（58）の「ウォーターボーイズ」、「スウィングガールズ」などの数々のヒット作の製作に携わった。現在、負債は調査中だという。