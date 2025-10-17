歌手の荻野目洋子（56）が、35年ぶりに復活するニッポン放送「荻野目洋子純情フリーウェイ2025」（深夜1・40）の収録に臨んだ。87年から3年間、パーソナリティーを務め、同局で放送されていた冠番組。19日に放送される。「いろんな思い出がよみがえります。35年ぶりにニッポン放送に帰ってきた」。スタジオは様変わりしたが、担当ディレクターは変わらず。放送時の音源や当時を知るリスナーからのお便りを読みながら、思い出