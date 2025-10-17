¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥óÂè1Æü¡Ê2025Ç¯10·î16ÆüÆÊÌÚ¸©Æü¸÷CC¡á7238¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡ËÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÌ¸¤ÈÆüË×¤Ë¤è¤ë»ë³¦ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤ê24¿Í¤¬¶¥µ»¤ò½ªÎ»¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¿¥ÅÄ¿®Î¼¡Ê¤Î¤Ö¤¢¤­¡¢¥»¡¼¥ì¥ó¡Ë¤¬3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î69¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Àï¹ñÉð¾­¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤È1Ê¸»ú°ã¤¤¤Î25ºÐ¤¬¥È¥Ã¥×¤È2ÂÇº¹¤Î»ÃÄê3°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤ÎÄ¹ÌîÂÙ²í¡Ê22¡áÊ¡²¬ÃÏ¹Ô¡Ë¤¬67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·»ÃÄê¼ó