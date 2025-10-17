◇東都大学野球第4週最終日国学院大1―0亜大（2025年10月16日神宮）3回戦2試合が行われ、国学院大は1―0で亜大を下し、勝ち点を3とした。国学院大がまたしても延長戦を制した。0―0で迎えた延長10回タイブレーク。無死一、二塁から、先頭打者の1番・赤堀は迷わず初球を振り抜き、右中間へサヨナラ二塁打。「内野手が早く動くのが見えた。（カウントを）取りにきた球を打てて良かった」と緊迫する場面でも冷静さを失わな