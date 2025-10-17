◇東都大学野球第4週最終日東洋大4―0青学大（2025年10月16日神宮）3回戦2試合が行われ、東洋大が青学大を4―0で下し、勝ち点を2とした。今秋ドラフト候補の池田彪我（ひゅうが）内野手（4年）がソロ本塁打を含む2安打1打点の活躍で勝利に貢献した。敗れた青学大は3季ぶりに勝ち点を落とした。東洋大が王者・青学大から大きな勝ち点をもぎ取った。3―0で迎えた7回1死から3番・池田が右翼スタンドへ貴重な追加点となるソ