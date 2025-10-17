ＳＮＳでつながり、組織の実態が見えにくい犯罪グループが治安の重大な脅威となっている。警察は新たな捜査体制と手法を駆使し、摘発に全力を挙げねばならない。「匿名・流動型犯罪グループ」（トクリュウ）と呼ばれる、この種の犯罪集団はメンバーが離合集散を繰り返し、中心人物の姿が見えにくいのが特徴だ。関与が疑われる特殊詐欺の被害は１〜６月、約１万３０００件に上り、被害額の５９７億円とともに過去最悪となった