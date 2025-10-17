日本政府はマレーシア政府との間で、二酸化炭素（ＣＯ２）を回収して地中に貯留する「ＣＣＳ」の推進に向けた覚書を結ぶ方針だ。日本で排出されたＣＯ２をマレーシアに運んで貯留する事業の実現に向け、具体的な協議を進める。マレーシアで１７日開かれる「アジア・ゼロエミッション共同体」（ＡＺＥＣ）の閣僚会合に合わせ、武藤経済産業相とマレーシアの担当閣僚が覚書に署名する。ＣＣＳの事業化に向け、両国間で合同委員会