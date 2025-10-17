◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は16日(日本時間17日)、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦(ロサンゼルス)を前に会見に応じた。会見では15日（同16日）に発表されたゴールドグラブ賞のファイナリストについての質問も飛んだ。ドジャースからは、遊撃手部門でベッツ、ユーティリティ部門でロハスが候補者入りした