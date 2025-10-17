公明、国民民主両党が接近を強めている。公明は自民党との連立政権解消を決め、国民民主も自民と日本維新の会の政策協議入りを受け、連立入りに応じない姿勢を鮮明にした。野党の立場から政策実現を目指す思惑で双方は一致している。（田ノ上達也、薦田大和）「国民民主とは団結し、連携を取りながら政策実現を図っていくと約束した」公明の斉藤代表は１６日の国民民主の玉木代表との会談後、記者団にこう述べ、政治改革や減