10月17日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・玉名郡和水町江田（スピード違反）国道389・・・荒尾市蔵満（スピード違反）県道・・・阿蘇市内牧（交差点違反）県道・・・宇城市不知火町柏原（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違