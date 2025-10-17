巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１６日、来季、史上最速での通算２５０セーブ達成へ決意を語った。荷物整理のためＧ球場を訪れ、取材に対応。中日から移籍１年目の今季は守護神として君臨し、キャリアハイの４６セーブをマーク。セ・リーグ記録に並び、２年連続３度目のセーブ王に輝いた。しかしクライマックスシリーズは第１Ｓ（横浜）でＤｅＮＡに敗退。優勝するため、巨人のユニホームに袖を通した助っ人は、日本