サッカーの２６年北中米Ｗ杯で「世界一」を狙う森保ジャパンが、ブラジル代表を破る歴史的初勝利を挙げた。１４日の国際親善試合で、前半に２点を先制されながら後半に３点を奪い返す３―２の大逆転勝ち。過去２分け１１敗だったブラジルに１４度目の対戦で初白星をもぎとった。来年６月のＷ杯本大会に向けて期待が高まる勝利を「王国撃破森保ＪＡＰＡＮシン化」と題し、２回にわたり緊急連載する。＊＊＊＊１４日