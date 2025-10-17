巨人のＫ・ケラー投手（３２）、Ｅ・ヘルナンデス外野手（３０）が退団する見込みとなったことが１６日、分かった。ともにこの日、羽田空港から帰国した。ケラーは阪神から移籍２年目の今季は４５登板で１勝１敗６ホールド、防御率３・１１。ヘルナンデスは来日２年目の今季は故障もあり、５２試合で打率２割１分１厘、２本塁打だった。なおＦ・グリフィン投手（３０）の去就は米球界との兼ね合いもあり流動的となっている。