◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神５ｘ―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）チャンスで無心になれるのが森下の強みだ。１０回無死一塁のサヨナラ２ランは素晴らしいとしか言えない。あの場面は、ど真ん中であっても、甘い球などない。打った打者を褒めるべきだ。初球のスライダーを思い切り良く振り抜いた。器用な打者ではないというのを自覚しているのだろう。右方向に打っ