◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神５ｘ―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）これぞ４番の働きだった。阪神・佐藤輝が起死回生の同点打を放った。１点ビハインドの８回１死一、二塁。右腕・伊勢の初球フォークを捉え、右前にはじき返した。「もう勝つつもりで、みんなやってたんで。結果そうなって良かった」。割れんばかりの大歓声のなか、一塁上で感情を爆発させた。初回