◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）体を残した柳田が左翼方向を見上げ、ゆっくり走り出した。球界のトップに君臨した“全盛期”のようなシーンに、球場の歓声は大爆発。８回１死一、二塁で投入された中継ぎの切り札・上原の１５０キロを打ち砕いた。決勝の先制３ランで日本シリーズに王手。お立ち台で「アドレナリン、マックス