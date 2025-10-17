オリックスの最速１６０キロ超え「剛腕コンビ」が、ドジャース・山本由伸投手から刺激を受けた。２３年まで在籍した右腕は日本時間１５日、ブルワーズを相手に日本人ポストシーズン初完投。４学年下の１６１キロ右腕・山下舜平大は先輩の躍動を目に焼き付け、同時に来季への思いを強くした。「由伸さんとか大谷（翔平）さんは、なにか普通にひとつでも吸収できたらっていう感じで見る。ランナー二塁に出てからの追い込み方だっ