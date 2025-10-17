東京Vは27年から加入が決まっている特別指定選手で日大3年のFW平尾が来季も“二刀流”を貫く。早めにプロに専念する選手もいるが、平尾は「大学に感謝しているし、大学でも結果を出さないと。1年早くとは考えていない」と話した。今年中に117単位を取得予定で来年は卒論と教育実習を残すだけだが、学業も日大サッカー部も全うする考え。既に先月の岡山戦で初得点も決めた逸材は来年も忙しい1年を過ごす。