女子ゴルフの富士通レディースは17日、千葉・東急セブンハンドレッドクラブで開幕する。前週予選落ちの渋野日向子（26＝サントリー）は同じ黄金世代の河本結（27＝RICOH）の優勝に刺激を受けた。「本当にゆいぴーって調子が悪い時もあったけど、そこからはい上がって戻ってきた。そういう選手はめちゃくちゃ強い。理想としたい」と意気込みを口にした。不振の原因となっていたパットの修正のため、14日には福岡の練習スタジオ