ブラジル撃破の翌15日にチームの全体練習に合流したFC東京の日本代表DF長友が、今度は17日のアウェー広島戦出場に意欲を示した。まだ歴史的勝利の余韻も残る中「行かない選択肢が逆にある？これが俺の仕事だから」と言って休む間もなく試合出場の準備を進めてきた。パラグアイ、ブラジルとの2試合では出場機会がなくベンチを温め続けた。ため込んだエネルギーをこの一戦で解き放つ。