ハワイ・ホノルルの鉄道第2期区間開業記念式典。列車に試乗するホノルル市のリック・ブランジャルディ市長（左）、ホノルル交通サービス局のJ・ロジャー・モートン局長（左から3人目）ら＝2025年10月15日（記者撮影）【路線図と写真はこちら】▶路線の延伸開業で国際空港にも駅ができたハワイ・ホノルルの鉄道「スカイライン」はどんなところを通る？▶開業前日の試乗会や記念式典の様子▶今後の延伸予定区間を含む