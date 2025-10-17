インフルエンザの流行が早くも始まりました。札幌では学級閉鎖も広がっていて、専門家は基本的な感染対策の徹底を呼び掛けています。（岡田純一院長）「はい失礼しますよ、ちょっと赤いな」札幌市内のクリニックです。体調不良を訴える患者の診察に追われていました。（受診した小学生）「きのうの夜とかから熱が出てとかです。早く治して遊びとかバスケとかしたいです」１０月に入ってから、のどの痛みや高熱を訴えて受診する子ど