日本維新の会の吉村代表は「news23」に出演し、自民党との連立協議で維新が求める企業・団体献金の禁止については大きな溝があると認めた上で、維新としては議員定数削減について力を入れていく考えを示しました。日本維新の会吉村洋文 代表（news23 16日放送）「企業・団体献金の廃止については、これは実際、正直申し上げて、自民党との溝っていうのはかなり大きいというふうに思っております」吉村氏はこのように述