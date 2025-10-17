フィギュアスケートの本格的なシーズンインを告げるグランプリ（GP）シリーズ第1戦フランス大会が17日、アンジェで開幕する。今季限りでの現役引退を表明している22〜24年世界選手権3連覇の坂本花織（25＝シスメックス）は、今大会が最後の海外GP。金メダル獲得を目指す来年2月のミラノ・コルティナ五輪へ向け、重要な予行演習と位置付けた。17日は女子とペアのショートプログラム（SP）が行われる。現役最後のGPシリーズが、