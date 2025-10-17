日本サッカー協会は16日、日本代表が来月14日に豊田スタジアムで行う国際親善試合の相手がガーナに決まったと正式発表した。FIFAランク75位のガーナは12日に2大会連続5度目のW杯出場が決定。対戦成績は日本の5勝3敗で、W杯に向けてアフリカ勢特有の身体能力やリズムを体感できるメリットは大きい。森保一監督は協会を通じ「ガーナはアフリカ予選をグループ首位で通過し、実力は疑う余地がありません。日本一丸でチャレンジし