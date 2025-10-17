◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は16日(日本時間17日)、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦(ロサンゼルス)を前に会見に応じた。敵地で2連勝スタートとなった。第1戦ではスネルが8回1失点、第2戦では山本由伸が完投勝利を挙げ、使った投手は4人。逆にブルワーズはのべ12人の投手が登板した。ロバーツ監督は「情報