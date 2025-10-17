NY株式16日（NY時間15:05）（日本時間04:05） ダウ平均45963.23（-290.08-0.63%） ナスダック22533.59（-136.49-0.60%） CME日経平均先物48120（大証終比：-310-0.65%） 欧州株式16日終値 英FT100 9436.09（+11.34+0.12%） 独DAX 24272.19（+90.82+0.38%） 仏CAC40 8188.59（+111.59+1.38%） 米国債利回り 2年債 3.426（-0.071） 10年債 3.976（-0.052） 30年債 4.584