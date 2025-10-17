連立政権を見据えた自民党と日本維新の会の協議は、大詰めを迎えています。焦点となっている企業・団体献金の扱いなどについて、両党の政策責任者がきょう改めて協議を行います。きのう行われた協議で、維新側は党として掲げる▼副首都構想や▼社会保障改革など12の項目を自民党側に要求しました。このうち、▼2年間の食料品にかかる消費税ゼロと、▼企業・団体献金の禁止で意見が折り合いませんでした。記者「日本維新の会の斎藤