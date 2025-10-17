ラグビー・リーグワン1部2連覇王者のBL東京は16日、都内で定例会見を開き、開幕節の埼玉戦（12月14日、味スタ）で「コリジョン升席」を設置する計画を発表した。激しくぶつかり合う迫力をより近くで感じられるピッチサイドの特別席で、大相撲の升席のように椅子を使わずに座るスタイル。4万人以上の集客を目指すプロジェクトの一環として新たな試みを打ち出した。また、リーチ・マイケルが3季連続で主将を務めることも発表され