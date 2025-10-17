Jリーグは16日、都内で実行委員会を開き、清水、G大阪、神戸、岡山、J2長崎の5クラブが秋春制へ移行する26〜27年シーズンの開幕前キャンプを欧州で行う方針を固めたことが報告された。リーグは欧州基準を体感してクラブがレベルアップすることを期待し、欧州合宿を斡旋。7月には合宿候補地のオーストリアの視察ツアーを組み、J1〜J3の計20クラブの担当者が参加。欧州合宿を実施するクラブに補助金を出すことも決めている。この