G3の一次予選からは6着の点数上位5人までが二次予選行き。6着と7着ではまさに“天国と地獄”の差だ。5Rの6着と7着は微差。6Rは8分の1車輪差だった。6R、6着と分かった牧剛央は「ヨシっ！」と拳を握り「これは大きい」とつぶやいた。めでたく二次予選進出が決定。あす18日は52歳の誕生日。なんとしても準決勝で迎えたいところだろう。【1R】動き上々の永塚祐子の2着（2）（6）―（7）―（1）（2）（6）。【9R】6着でも阿部英